Уральцы оказались стойкими к тепловым ударам

Майская жара не привела к росту числа тепловых ударов у екатеринбуржцев. По крайней мере, по этим поводам за неделю с 10 по 17 мая жители уральской столицы обращались всего пять раз, сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы свердловского минздрава Константин Шестаков со ссылкой на информацию Службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

«За период с 10 по 17 мая было пять вызовов с диагнозом «тепловой и солнечный удар». Из них двое детей и трое взрослых. Тяжелых нет. Два человека госпитализированы в приемные отделения из общественных мест, трое отказались от госпитализации», – сказал собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе температура воздуха поднималась до +33 градусов. На этой неделе на пару дней стало прохладнее, однако синоптики предупредили, что аномальная жара возвращается.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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