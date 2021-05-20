российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 мая 2021, 12:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Синоптики снова предупредили об аномальной жаре на Среднем Урале

После небольшого перерыва на Средний Урал возвращается аномальная жара. Синоптики ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждают, что 20-24 мая в регионе будет держаться погода, на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В целом по области сегодня ожидается до 29 градусов, завтра будет до 31, в субботу +25…+30. Аналогичная погода будет и в Екатеринбурге: +26…+28°C сегодня, +29…+31°C в пятницу и +28…+30°C в субботу. Конец рабочей недели пройдёт без осадков, в первый выходной день ожидается небольшой кратковременный дождь.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

Авиакомпании получили допуски на десятки рейсов из Екатеринбурга в Узбекистан. / Зарезавший в сквере троих мужчин свердловчанин умер в больнице. / 20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,