Синоптики снова предупредили об аномальной жаре на Среднем Урале

После небольшого перерыва на Средний Урал возвращается аномальная жара. Синоптики ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждают, что 20-24 мая в регионе будет держаться погода, на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В целом по области сегодня ожидается до 29 градусов, завтра будет до 31, в субботу +25…+30. Аналогичная погода будет и в Екатеринбурге: +26…+28°C сегодня, +29…+31°C в пятницу и +28…+30°C в субботу. Конец рабочей недели пройдёт без осадков, в первый выходной день ожидается небольшой кратковременный дождь.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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