В Екатеринбурге у больницы № 24 установили мобильный морг: «Будем перегонять к 14 больнице, там больше умирают» (ФОТО)

В Екатеринбурге возле городской больницы № 24 установили мобильный рефрижератор для хранения тел умерших. Как передает корреспондент «Нового Дня», установку на базе КамАЗа поставили на тот случай, если местный морг перестанет справляться. По информации медиков, передвижной рефрижератор рассчитан на размещение 18 тел умерших, а стационарный морг – на 11.

Сотрудники медучреждения рассказали «Новому Дню», что в настоящее время установку отключили, а после дезинфекции перегонят к другой больнице – № 14, поскольку, по их словам, «там умирает больше людей». Напомним, что оба медучреждения принимают пациентов с коронавирусом.

«Новый День» обратился за комментариями в оперативный штаб Свердловской области, ответа к настоящему времени не поступило.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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