В оперштабе рассказали, куда поедет мобильный морг после больницы № 24 (ВИДЕО)

В оперативном штабе Свердловской области по ситуации с коронавирусом объяснили, зачем 24-й больнице потребовался мобильный рефрижератор для хранения тел умерших. «Руководство ЦГКБ № 24 планировало задействовать передвижной рефрижератор областного бюро судебно-медицинской экспертизы в качестве резервного в период аномальной для региона жары. Однако в связи с изменениями погодных условий потребности в вовлечении оборудования в работу не возникло», – сказали там.

Мобильный морг уезжает из ковидной больницы

Напомним, работники больницы рассказали, что стационарный морг рассчитан на 11 тел, а мобильный – на 18. Корреспондент «Нового Дня» застал разборку конструкций. Мобильный рефрижератор дезинфицировали и, по словам специалистов, собирались перегонять в ЦГКБ № 14, так как «там больше людей умирает». Информацию эту в оперштабе не подтвердили. «По данным, переданным в оперштаб, рефрижератор отправлен назад – в бюро судебно-медицинской экспертизы», – сказали «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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