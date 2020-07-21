В Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Франции. Но прием заявлений будет осуществляться только раз в неделю и не на туристические визы.

Как говорится на сайте VFSGlobal, с 20 июля возобновляют работу визовые центры в нескольких городах – это Казань, Краснодар и Екатеринбург. Прием посетителей будет идти один раз в неделю – по понедельникам с 9 до 14 часов. Еще несколько визовых центров будут открываться раз в две недели. Речь идет об Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске и др.

«В целях соблюдения социальной дистанции в помещении визового центра Франции предварительная запись является обязательной для всех предлагаемых услуг.

Для получения более подробной информации о том, как подать заявку на визу и как записаться на прием, пожалуйста, перейдите на официальный веб-сайт France-Visas», – говорится в сообщении на сайте визового центра.

Однако пока подать документы на краткосрочную туристическую визу невозможно. Согласно информации на сайте посольства Франции, по-прежнему обратиться за визами могут только студенты, которые планируют обучение во Франции, те, у кого есть рабочие основания для постоянного проживания в стране, а также лица, которые по семейным обстоятельствам должны приехать в страну.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открылся визовый центр Великобритании. Говорилось о возможном возобновлении работы консульства Чехии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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