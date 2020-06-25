Визовые центры Великобритании и Греции возобновляют работу в России

Визовые центры Великобритании в разных городах России постепенно возобновляют работу: выдача паспортов уже началась, а с 29 июня откроется запись на подачу новых заявлений. Греческие центры пока откроются только в Москве и Новороссийске. Сроки начала работы Генерального консульства Чехии пока не определены, но специалисты тоже готовятся к возобновлению визового процесса.

«Визовые центры Великобритании в России постепенно возобновляют работу: с 22 июня началась выдача паспортов; с 29 июня открывается запись на подачу новых заявлений. Попасть в визовый центр можно только в защитной маске и с соблюдением социальной дистанции. При входе вам измерят температуру. Визовая и иммиграционная служба Великобритании стремится рассматривать заявления в прежнем режиме (15 рабочих дней на стандартную визу), но из-за поэтапного возобновления работы возможны задержки. Услуга Priority Visa Service временно недоступна», – сообщает посольство Великобритании в Москве.

Визовый центр Великобритании в Екатеринбурге попал в список тех, где с 29 июня возобновится прием документов на визы. Желающим получить визу нужно сначала заполнить анкету, специалист свяжется с заявителем и объяснит дальнейший порядок действий.

В посольстве Великобритании в Москве разъясняют, что сегодня выезд из России разрешен только на постоянное проживание (виза невесты/жениха), на учебу, работу или лечение, а также для ухода за больным родственником.

«С туристическими целями пока выезжать нельзя. Но есть предпосылки к скорому смягчению этого режима, так как посольство Великобритании принимает к рассмотрению документы на туристические визы», – сообщили в визовом центре в Екатеринбурге.

В посольстве Великобритании также ответили на самые часто задаваемые вопросы. Например – можно ли вернуть деньги за визовый сбор, если виза была получена до пандемии, но поездка сорвалась? Вернуть этот сбор нельзя, говорят в посольстве. Продлить срок действия визы тоже могут не все – такая процедура существует только для однократных виз, которые выдаются для последующего получения BRP.

«В остальных случаях продления нет, когда срок действия визы закончится, вы сможете подать на новую визу. Если вы не ездили по старой визе, это никак не скажется», – пояснили в дипмиссии.

Также в посольстве объяснили, что выдача туристических виз и закрытые границы России никак не связаны.

«Выбор, каким образом лететь, остается за вами. Россия ввела собственные ограничительные меры на выезд из страны. Границы Великобритании оставались и остаются открытыми», – сообщают в посольстве.

Великобритания – не единственная страна, которая возобновляет выдачу виз россиянам. Процесс постепенно запускают и в визовых центрах Греции. Правда, пока только в двух городах: с 29 июня откроется центр в Москве, с 2 июля – в Новороссийске.

В дипмиссиях Чехии в России тоже надеются на скорое возобновление визовых процессов. Об этом, в частности, сообщают в генеральном консульстве Чехии в Екатеринбурге.

«После возобновления работы консульство будет обязано соблюдать меры по борьбе с распространением инфекции. […] Очередность заявителей, зарегистрированных для подачи заявления на долгосрочную визу/ долговременное пребывание от момента приостановления деятельности генерального консульства в марте, сохраняется. После возобновления деятельности консульство назначит зарегистрированным заявителям новые сроки подачи заявлений», – сообщили в консульстве.

На официальном сайте консульства говорится, что выдача долговременных виз может быть возобновлена в середине лета. О краткосрочных речи пока не идет.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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