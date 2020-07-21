В Реже без воды остались 26 тысяч человек

В городе Реже Свердловской области с вечера 20 июня 26 тысяч человек остаются без воды – под отключение попали более 200 домов, социально значимые объекты, в том числе 11 детсадов. Причиной стала ветхость сетей, уже обнаружено два порыва: один на въезде в город со стороны Невьянска, второй на 72-м километре трассы Невьянск – Реж. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, за ночь удалось устранить первый порыв, наполнили резервные емкости, началась подача воды. Местные жители в соцсетях сообщают, что воду дали далеко не всем, но через полчаса-час она снова пропала.

Накануне вечером в администрации Режа прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где решался вопрос о подвозе воды. В городских сообществах обсуждают, что без воды некоторым районам города придется жить не один день. «На Липовском водоводе произошла серьезная авария. Пока воды нет почти нигде. Сообщалось, что вода есть на ул. Космонавтов, 11, но с очень слабым напором. Также сообщалось, что вода есть и на ул. Павлика Морозова. То есть на Гавани есть вода, но со слабым напором. В Кочнево в некоторых домах также. Но в основном воды нет нигде. Возможно, вода будет уже завтра на Гавани, а во всем городе только через 2-3 дня. Возможно, включат очень скоро, а может, и нет. Так что экономьте воду и распространяйте новости по данной ситуации всем своим знакомым из Режа. Воду будут подвозить, так что не беспокойтесь)) Также, как я понял, в колонках воды тоже нет, я проверял», – сообщается в паблике "Сплетни город Реж". В комментариях жители указывают адреса родников, где можно набрать воду.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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