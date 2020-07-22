В Реже до сих пор нет холодной воды: «Трубы как труха»

Город Реж почти двое суток остается без холодной воды из-за трех аварий на водоводе. Сегодня всю ночь сотрудники аварийных служб чинили трубы, сейчас идет заполнение резервуаров. Подача воды возобновится после 12 часов. «Трубы как труха, полностью гнилые. Ждем новых прорывов», – рассказали «Новому Дню» сотрудники местного водоканала.

Напомним, с вечера 20 июля в городе Реж более 26 600 человек остались без холодного водоснабжения. Из-за трех прорывов на водоводе от Липовского месторождения, с которого подается вода в город, без ресурса остались 204 дома, 14 соцобъектов, включая 11 детсадов. Воды в домах режевлян нет до сих пор, сообщили «Новому Дню» жители микрорайона Стройгородок.

«Воды нет. Вчера утром подавали на полчаса, кто успел, те набрали какие-то емкости. Подвоз воды якобы был вчера в течение дня. Но никто не сообщал заранее о том, во сколько именно приедет цистерна. Она ездила одна на весь город. Многие ездили набирать воду на природный ключ, там были очереди по два часа», – рассказала «Новому Дню» жительница Режа.

По данным городской администрации, один из прорывов – на въезде в город – был устранен накануне к 20 часам вечера, на двух других прорывах работы продолжались в течение ночи и сейчас завершены. В управляющих компаниях города обещают, что вода появится у горожан после полудня.

При этом сотрудники местного водоканала не исключают, что в ближайшее время город снова может остаться без воды.

«Там не трубы – а просто труха, они гнилые полностью. При ремонте за один участок берешь – второй отваливается, – рассказал «Новому Дню» сотрудник одной из аварийных бригад. – Сейчас залатали как могли, но может снова прорвать».

В администрации Режа подтверждают, что водовод очень старый и находится в плачевном состоянии.

«Липовский водовод введен в эксплуатацию в 70-е годы, и изношенность сетей очень высока», – говорится в официальном сообщении мэрии города.

Реж, Анастасия Истомина

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