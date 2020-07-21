Куйвашев проигнорировал наводнение в Нижних Сергах

Губернатор Евгений Куйвашев не стал отменять свое выступление перед депутатами из-за ЧС в Нижних Сергах. Как и было запланировано, глава региона сегодня в заксо отчитывается о деятельности регионального правительства в 2019 году. Речь губернатора менять также не стали. Он начал с сообщения о том, что в области экономические показатели достаточно высокие, выросла средняя зарплата, и отметил, что в целом население хорошо проголосовало по вопросу Конституции. В докладе ни слова не прозвучало о городе, где со вчерашнего дня разыгрывается катастрофа. К этому времени основная часть отчета уже завершена, свои вопросы задают депутаты.

Департамент информполитики между тем распространил сообщение о том, что ситуация находится «на особом контроле губернатора». Включены в работу сотрудники министерства общественной безопасности, на связи со штабом областное минЖКХ.

В Нижних Сергах со вчерашнего вечера потоп, вода накрыла 63 жилых дома, в которых живут 189 человек, а также четыре административных здания. Повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, пострадали дома, люди эвакуированы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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