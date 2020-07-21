МЧС: вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах (ФОТО)

В Нижних Сергах, где накануне из-за потопа был объявлен режим ЧС, продолжается оценка ущерба от разгула стихии. При этом, по данным ГУ МЧС России по Свердловской области, вода уже ушла из подтопленных домов.

По сведениям, полученным после пролета беспилотного аппарата, вода накрыла 63 жилых дома, в которых живут 189 человек, а также четыре административных здания. «Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, также разрушены три дома. Эвакуированы из зоны подтопления были пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома, благодаря своевременному оповещению. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет», – сказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В пункте временного размещения находятся пять человек, включая троих детей, остальные жители разместились у родственников.

Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы. Бригады энергетиков принимают меры к восстановлению электроснабжения. Специалисты муниципального образования приступили к оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

В Первоуральске девочка выскочила под машину неопытного водителя – у ребенка рваные раны лица и головы. / В уральском райцентре введен режим ЧС: готовились к пожарам, а пришло наводнение. / 21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»