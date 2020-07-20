В Нижних Сергах потоп. Объявлена мобилизация

ЧП в городе Нижние Серги. Из-за сильного ливня из берегов вышла река Серга, она затопила часть города. Как сообщают местные жители, осадки не прекращаются уже четыре часа.

Река затопила окрестные улицы. Из многочисленных видео очевидцев потопа следует, что поток воды, идущий по улицам настолько сильный, что сносит и захватывает с собой машины, строительную технику, гаражи.

Жители города говорят, что среди местного населения объявлена мобилизация – для устранения последствий погодной аномалии призываются мужчины.

Нижние Серги, Елена Васильева

Нижние Серги. Другие новости 20.07.20

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