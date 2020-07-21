В уральском райцентре введен режим ЧС: готовились к пожарам, а пришло наводнение

Сегодня ночью в городе Нижние Серги введен режим ЧС, который сохраняется и сейчас. Причина – паводок, вызванный сильными дождями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по состоянию на 01:00 вторника, 21 июля, в зоне подтопления оказались около 200 домов, несколько административных зданий. Спасателями эвакуированы 7 человек. Остальные жители покинули подтопленные дома самостоятельно. Информации о пострадавших пока не поступало. Сейчас оперативная обстановка уточняется.

Для горожан, временно оставшихся без крова, администрация подготовила три временных пункта размещения – санаторий и два детских сада. Жители, оставшиеся в своих домах, пишут в паблике «Подслушано. Нижние Серги»: «Кто-нибудь знает, когда будет свет? А то ни воды холодной, ни электричества...». Люди делятся фотографиями разлившейся реки, разрушенных огородов, сломанных надворных построек.

Накануне пресс-служба компании «Россети Урал» сообщила, что в целях безопасности ночью были обесточены центры питания, расположенные в городе. Энергетики готовы приступить к ликвидации последствий стихии после стабилизации возникшей ситуации. В готовность приведены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника.

Добавим, что вчера утром на сайте Нижнесергинского муниципального района было размещено экстренное оповещение о высокой пожарной опасности. Но события начали развиваться совершенно по-другому: к вечеру резко повысился уровень воды в реках Серебрянка и Сторожевая. Как уже писал «Новый День», из многочисленных видео очевидцев потопа следует, что поток воды, шедший вчера по улицам, был настолько сильным, что сносил и захватывал с собой машины, строительную технику, гаражи.

Нижние Серги, Евгения Вирачева

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