Жители затопленных Нижних Серег: «Пока от администрации не было даже заявлений»

Жители Нижних Серег подсчитывают ущерб, нанесенный разгулом стихии. Особенно сильно пострадали дома, которые стоят близко к реке. Один из таких – дом родителей екатеринбурженки Юлианны Маршаковой – разрушен и, судя по предварительным данным, не подлежит восстановлению. «Разрушена стена полностью, внутрь зайти страшно, потому что все может рухнуть. Полностью земельный участок смыло», – рассказала девушка «Новому Дню».

По ее словам, вода подошла к дому с двух сторон – через дорогу от самой постройки и со стороны земельного участка. «На момент происшествия никого не было дома, родители не пострадали. Только сейчас работает МЧС, пытаются спасти собаку, она вроде бы жива. Она в сетке на земельном участке, но там вода метра на полтора поднималась», – сообщила Юлианна.

По словам девушки, пока что представители администрации Нижних Серег не приходили к разрушенному дому. «Никаких заявлений от администрации по имуществу, по помощи пока не было», – уточнила она.

Между тем, ранее в департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что специалисты местной управы уже ведут подворовый обход. «Выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди. Сил и средств на месте хватает», – сказали в ДИПе.

В администрации Нижних Серег «Новому Дню» сказали, что пока комментировать что-либо сложно. «У нас нет связи, нет интернета, нет электричества. Сейчас все сотрудники находятся на территории города, собирают всю технику, пытаются восстановить дороги. Размер ущерба еще оценивается, все произошло ночью. Пока не можем дать никаких комментариев. У нас очень много проблем», – сказали агентству в управе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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