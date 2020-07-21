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Вторник, 21 июля 2020, 12:27 мск

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Метеобюро: в Нижних Сергах за два часа выпала месячная норма осадков

В Нижних Сергах, которые пострадали от наводнения из-за мощного ливня вчерашним вечером и в ночь на вторник, за пару часов выпала месячная норма осадков. Об этом «Новому Дню» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии Галина Шепоренко. «Это опасное явление, за два часа выпала месячная норма и ночью выпало еще около 20% месячной нормы», – сказала она.

По словам собеседницы агентства, в зоне атмосферного фронта, который практически не двигался накануне вечером, формировались локальные очаги очень сильных осадков, что и привело к тому, что дождь был очень интенсивным и продолжительным.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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