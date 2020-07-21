Жители Нижних Серег о ночи наводнения: «Дом трясло, вместо дороги река, дождь не кончался» (ВИДЕО)

Нижнесергинцы, пострадавшие во время ночного ливня и наводнения, продолжают подсчитывать ущерб. По словам собеседников «Нового Дня», пострадали не только участки в низине, у реки, но и те, что находятся выше, – из-за мощных потоков дождя. «Гору, которая напротив, не было видно, дождь хлестал в разные стороны, бил не сверху вниз, а как бы сбоку. До реки далековато, но все равно было видно, как по ней проплывают деревья, камни какие-то. Соседи щебень привезли, его весь утянуло водой на другой участок, смыло. Вместо дороги река была настоящая. Вода бежала по ней, по полянам. Я такого никогда не видела, сносило насыпи с дорог, грядки с огородов», – рассказала «Новому Дню» жительница Нижних Серег Татьяна.

Последствия наводнения в Нижних Сергах

Дождем с гор все смывало в реку, в итоге в районе моста образовалась некая плотина, из-за которой реку запрудило, и она вышла из берегов. «Такого никогда не было. Это ведь даже рекой сложной было назвать – так, ручей по щиколотку. Но быстро это превратилось в огромную бурную реку, которая затопила близлежащий лес, по ней периодически проносились выкорчеванные огромные ели», – сказала собеседница агентства.

Дождь, начавшийся около 18:00, шел несколько часов, причем все это время был сильным. «Не думала, что на небе может быть столько воды и что у нас могут быть тропические ливни, которые длятся не 10 минут, а несколько часов», – поделилась Татьяна.

Собеседница «Нового Дня» рассказала, что недавно построенный соседями каменный бассейн, который они еще не успели наполнить, залило водой до краев: «Он большой, у него бортики высокие, так что вся вода – дождевая, не то что принесло откуда-то. Все сверху накапало, как в ведро».

Ливень, поясняет жительница Нижних Серег, сопровождался сильной грозой. Несколько молний ударили в ее дом, но благодаря молниеотводам удалось избежать возгорания, хотя электричество отключилось раньше, чем это произошло во всем городе. «Гром гремел постоянно, постоянно сверкали молнии, дом аж трясло», – добавила Татьяна.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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