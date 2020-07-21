Зиничев прилетит в Екатеринбург сегодня, а в смытый паводком город поедет завтра

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сегодня прибудет в Екатеринбург. Напомним, Владимир Путин направил его на Урал, чтобы проконтролировать ситуацию с затоплением города Нижние Серги. Накануне вечером из-за большого количества осадков местные реки вышли из берегов и затопили улицы, было подтоплено более 60 домов, два – разрушены полностью. 9 человек по итогам ЧС размещены в пунктах временного пребывания, остальные пока живут у родственников.

Сегодня ближе к вечеру в Нижних Сергах с инспекцией побывал губернатор Евгений Куйвашев. В синхронах, записанных журналистами на месте, Куйвашев отдает распоряжение мэру города решить все проблемы и разъяснить людям, когда и какую помощь они получат. Согласно данным департамента информполитики губернатора, речь идет о 15 тысячах рублей.

По данным МЧС региона, аварийно-спасательные работы в городе завершены. Начинается аварийно-восстановительный этап. 6 тысяч человек пока остаются без света.

Как сообщает РИА «Новый День», рабочий день Зиничев завтра начнет с совещания с участием регионального управления МЧС, губернатора и полпредства. Далее он лично проинспектирует пострадавший от паводка город. По итогам поездки будет сделан доклад о ситуации Путину.

Екатеринбург, Елена Васильева

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