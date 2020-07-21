Пострадавшие от наводнения в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей

В Нижних Сергах продолжается ликвидация последствий вчерашнего наводнения. На место завалов выходит тяжелая техника, чтобы расчистить русло реки. «Один тяжелый экскаватор пригнали уже, еще три в течение суток подвезем», – сообщил глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев.

В муниципалитет ближе к вечеру прибыла группа региональных чиновников во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. В ближайшее время ожидается прибытие федерального министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева.

Как заявил глава региона, в ближайшее время все жители Нижних Серег, чье имущество пострадало в результате стихии, получат по 15 тысяч рублей: 10 тысяч из регионального и 5 тысяч из местного бюджетов. Министерству строительства поручено рассчитать все работы, которые необходимо провести для восстановления домов и приусадебных участков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Нижних Сергах созданы две комиссии, которые опрашивают жителей для оценки ущерба. На основе этих данных людям будут назначены компенсационные выплаты.

По информации ДИП, в городе частично восстановлено электроснабжение – в районе улиц 25 лет Октября, Мира, Народной Воли, Победы, Равенства, Свободы, Энгельса, Ударной. К электроснабжению через дизельный генератор специалистами «Россети-Урал» подключены четыре социально значимых объекта. Среди них – санаторий «Нижние Серги» и детский сад № 65, где развернуты пункты временного размещения, а также центр для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детский сад № 10. На данный момент ведутся работы по подключению подстанции, питающей электроэнергией остальную часть города. Коммунальщики вывезли 400 кубометров мусора. Роспотребнадзор проводит в городе противоэпидемические мероприятия. Сейчас идет промывка системы холодного водоснабжения.

В пункте временного размещения сейчас находятся 9 человек, в том числе трое детей. Остальные пострадавшие разместились у родственников. На территории пункта развернута полевая кухня, чтобы обеспечить людей горячим питанием и водой. В результате стихии четыре дома, в которых проживают 10 человек, оказались отрезаны от «большой земли». Спасатели проложили временный пешеходный мост и организовали лодочную переправу, чтобы эвакуировать людей.

Режим ЧС в Нижних Сергах будет действовать до полного завершения аварийно-восстановительных работ. В ликвидации последствий паводка задействована группировка сил и средств в количестве 390 человек и 59 единиц техники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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