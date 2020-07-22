С улиц Нижних Серег и из русла разлившейся реки достали и вывезли 106 самосвалов мусора

В Нижних Сергах расчищают улицы после прошедшей по ним вышедшей из берегов реки. На улицах города и в русле реки Заставки собрано 1 555 кубометров мусора, или 106 самосвалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, электроснабжение в городе уже восстановлено. Сейчас откачивают воду из подвалов частных жилых домов, придомовых территорий мотопомпами. Общий объем уже откачанной воды – 1 300 кубометров.

Мэрия города организовала адресную помощь населению по доставке воды и продуктовых наборов. Для горожан работает горячая линия: по телефонам 8(34398) 22-112 или 28-112 жители могут обращаться для оказания помощи.

Организованы подворовые обходы пострадавшего жилого сектора, идет оценка пострадавшего имущества, после чего планируется проведение компенсационных выплат.

Напомним, вчера губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в ближайшее время все жители Нижних Серег, чье имущество пострадало в результате стихии, получат по 15 тысяч рублей: 10 тысяч из регионального и 5 тысяч из местного бюджетов. Сегодня в пострадавшем городе ждут главу федерального МЧС Евгения Зиничева.

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