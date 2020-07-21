Последствия потопа в Нижних Сергах: два дома не подлежат восстановлению, еще два под вопросом (ВИДЕО)

Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев рассказал о ситуации в Нижних Сергах, где ведутся аварийно-восстановительные работы. По его словам, в них задействованы 390 человек – это личный состав областного управления чрезвычайного ведомства. Также помогают волонтеры.

По словам Теряева, в большей степени пострадали жилые дома на улице Жукова. Всего вода затопила 63 частных дома, из них два не подлежат восстановлению, в двух – подмыт фундамент. «Комиссия, в составе которой будут строители, определят дальше целесообразность восстановления», – сказал Теряев, уточнив, что в трех случаях дома уцелели, но «вспомогательные постройки раздавлены».

МЧС о наводнении в Нижних Сергах

Из подтопленных зданий спасатели вызволили семерых человек. Все они сейчас находятся в пункте временного размещения в санатории «Нижние Серги». Пострадавших и погибших нет.

«Режим ЧС будет сохраняться до завершения аварийно-восстановительных работ. Прогноз благоприятный. Сегодня-завтра ожидаются кратковременные дожди, не более 18 мм осадков. Где-то если надо помочь, где-то если проблемы есть, то помогают, с каждым хозяином разговаривают, спрашивают, чем помочь, чтобы более-менее быстро привести жилье в нормальное состояние – заборы поправляют, поленницы, выполняем адресные заявки по откачке воды из погребов в жилых домах», – сказал Теряев, уточнив, что организован подвоз воды, поскольку водозабор не функционирует.

Екатеринбург, Елена Сычева

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