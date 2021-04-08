В Нижних Сергах не ждут повторения прошлогоднего паводка

На реке Заставка в Нижних Сергах почистили русло реки и распилили лед, чтобы город не столкнулся с паводком, как это было после ливней в июле прошлого года. Во время половодья в Сергах будут дежурить силы МЧС.

Напомним, в июле прошлого года во время сильных ливней в Нижних Сергах произошло сильнейшее наводнение. Мощными потоками воды были уничтожены и повреждены дома местных жителей, сады и огороды. Причиной половодья тогда признали аномальные дожди: за сутки уровень воды в реках поднялся на 4 метра.

Однако в этом году реки Нижних Серег готовят заранее и к весеннему паводку, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧС.

«Проводятся превентивные работы на руслах рек. Силами органов местного самоуправления проведена распиловка льда, расчистка 1,5 км русла реки Заставка. Все мероприятия предупреждения ЧС проведены. В Нижних Сергах находятся сотрудники ГУ МЧС, которые контролируют процесс», – рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин.

Паводок в Свердловской области начался на этой неделе. Сейчас транспортное сообщение прекращено с девятью населенными пунктами, в которых проживает 1200 человек. Всего в зоне риска 46 городов, поселков и деревень.

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