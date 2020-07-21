В МЧС назвали причину наводнения в Нижних Сергах

Наводнение в Нижних Сергах не было связано с прорывом дамбы или каким-то другим техногенным фактором. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. По его словам, паводок был спровоцирован ливнем. «С 18 часов понедельника начался сильный дождь. В городе три мелкие реки, все они начало берут в горах, поэтому в эти реки нет доступа воды с водохранилищ, они пополняются в летний период за счет осадков», – сказал он.

По словам Теряева, общий подъем воды в пике составлял порядка 4-4,5 метров. Напомним, ранее главный синоптик Уральского управления метеорологии Галина Шепоренко рассказала «Новому Дню», что за два часа в Нижних Сергах выпала месячная норма осадков, а за ночь – еще 20% от месячной нормы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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