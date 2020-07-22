Жители Нижних Серег после наводнения: «Обещают компенсацию до 100 тысяч рублей. У нас ущерб на 3,5 миллиона»

Жители Нижних Серег обеспокоены тем, что компенсационные выплаты от власти будут в разы меньше, чем реальный размер убытков в результате наводнения. Сейчас в городе работает комиссия оценщиков, на основе их подсчетов будут определены суммы возмещения ущерба. Хуже всего обстоят дела у собственников, жилища которых не подлежат восстановлению. По оперативным данным МЧС, стихия разрушила два дома, которые были рядом с рекой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в такой ситуации оказались родители екатеринбурженки Юлианы Маршаковой. Они оценивают ущерб в 3,5 миллиона рублей. Но заявления властей их пока не особо обнадеживают.

«Нам сообщили, что оценивать будут только видимый ущерб. Все имущество, что было внутри дома и смыло водой, не учитывается. Конечно, это колоссальные убытки, которые, скорее всего, власти не смогут нам компенсировать», – рассказала Юлиана.

По ее словам, вчера министр общественной безопасности Александр Кудрявцев пообещал, что жителям, потерявшим дома, будут выделены и согласованы земельные участки для строительства нового жилья, либо будет компенсирована покупка нового дома с участком. Ответственность за исполнение возложена на администрацию муниципалитета, а МОБ берет вопрос на контроль. Позднее глава Нижних Серег сообщил жителям, что в местном бюджете нет денег на эти цели. «Эти заявления были в устной форме, не на камеры. И нам пока непонятно, как это все будет улажено», – отметила девушка.

Юлиана добавила, что, со слов представителей администрации, максимальный размер компенсации пострадавшим в чрезвычайных ситуациях составляет 100 тысяч рублей. Эта сумма положена по законодательству, и неважно, в какую сумму будет оценен реальный ущерб. При полной потере имущества вопросы решаются индивидуально. По срокам назначения компенсации чиновники вообще ничего не сказали жителям.

«Новому Дню» не удалось получить комментарий главы Нижнесергинского муниципального района Валерия Ереемева – на момент публикации он не отвечал на звонки.Добавим, что с завтрашнего дня жители Нижних Серег начнут получать по 15 тысяч рублей в качестве материальной помощи. По словам чиновников, это максимально возможный размер такой выплаты в случае ЧС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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