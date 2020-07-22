Куйвашев рассказал, когда начнутся выплаты жителям Нижних Серег

Губернатор Свердловской области только что на совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым в «Кольцово» пояснил, когда жителям Нижних Серег начнут выплачивать материальную помощь.

По словам главы региона, с завтрашнего дня пострадавшим будут перечислять по 15 тысяч рублей. Выдавать компенсацию ущерба будут только после того, как его оценят. Жители затопленного города рассказали «Новому Дню», что чиновники им объяснили, почему выплатят 15 тысяч рублей: это максимально возможная сумма по законодательству, по 5 тысяч выделит местный бюджет, по 10 тысяч – региональный.

Добавим, глава МЧС завершил свой визит в Нижние Серги. По оценкам местных властей, одна из главных проблем – восстановление газоснабжения: один газопровод в Нижних Сергах полностью уничтожен, второй поврежден, ремонтировать придется 4 километра. «Не думаю, что такая проблема – 4 километра газопровода восстановить», – прокомментировал Зиничев.

Нижние Серги, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Нижние Серги. Другие новости 22.07.20

В загородных лагерях Свердловской области начинается вторая смена, путевки еще есть. / Политолог: «Куйвашев неверно отреагировал на ЧС в Нижних Сергах. Не хватило опыта». / Минприроды рассказало о возможных причинах пожара в «Денежкином Камне». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»