Куйвашев пообещал восстановить газоснабжение в Нижних Сергах к концу сентября

В Нижних Сергах только что закончилось совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и региональными министрами. «Самое важное – учесть замечания, пожелания людей», – начал Зиничев, напомнив, что больше всего люди переживают из-за того, что власти не успеют восстановить поврежденный потоком воды газопровод.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, один газопровод в Нижних Сергах поврежден, один – полностью уничтожен. По последнему ГУП СО «Газовые сети» была выдана документация. Это тот газопровод, который снабжал жителей улицы Жукова, наиболее пострадавшей от разгула стихии. ГУП получил средства из резервного фонда Свердловской области на восстановление трубы. «Задача поставлена – восстановить к началу отопительного сезона», – сказал Смирнов, уточнив на вопрос Зиничева, что протяженность разрушенного газопровода составляет 4 километра.

«Не думаю, что такая проблема – 4 километра газопровода восстановить», – прокомментировал глава МЧС.

Смирнов также отметил, что представители администрации Нижних Серег совершат обход всех домов, которые лишились газоснабжения, и проверят наличие печного отопления, чтобы жители не замерзали, если холода придут в августе и сентябре. Отопительный сезон в Свердловской области, напомним, начинается, как правило, в середине сентября – начале октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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