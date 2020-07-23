343 жителя Нижних Серег подали заявления о получении компенсации после потопа

В Нижних Сергах продолжаются восстановительные работы после сильнейшего наводнения. Как рассказал «Новому Дню» глава муниципального района Валерий Еремеев, на сегодняшний день полностью восстановлено водоснабжение и электроснабжение. Осталось только 4 аварийных дома, куда электричество должны подать к 12 часам. Санитарная обработка города после подтопления завершена на 80%. Пешеходные мосты приведены в порядок, река после разлива уже возвращается в русло.

Над ликвидацией последствий потопа трудятся 190 человек. Волонтеры помогают убирать завалы и откачивать воду. Для предотвращения случаев мародерства в городе усилены патрули полиции и Росгвардии. Также оказывается помощь металлургическому предприятию НМЛК – Урал, где в понедельник было остановлено производство из-за подтопления части территории. В ближайшее время завод приступит к технологическому запуску.

На сегодняшнее утро в администрацию муниципалитета поступило 343 заявления от жителей, чье имущество пострадало во время потопа. Уже сегодня начнутся первые финансовые выплаты, которые пообещал губернатор Куйвашев.

Валерий Еремеев также рассказал, что от наводнения сильно пострадали 10 домов. Два полностью разрушены, семь получили серьезные аварийные повреждения, один дом был дачным. «Завод нам передал на бронь 15 квартир. Завтра мы приступим к обеспечению жильем тех, кто в нем нуждается. Сегодня будет уже третий подворовой обход комиссии для технической оценки пострадавшего имущества», – сообщил глава муниципалитета.

Общий ущерб городу еще подсчитывается. В Нижних Сергах пострадала уличная сеть, нарушено газоснабжение, размыты дороги, не говоря уже о поврежденных зданиях. Эти проблемы будут решаться поэтапно, но в первую очередь администрация заняты вопросами защиты граждан, добавил Еремеев.

Программа восстановления Нижних Серег разбита по этапам, оперативный штаб собирается утром и вечером. Ситуацию в Нижних Сергах контролируют областные чиновники – глава регионального управления МЧС Виктор Теряев, министр ЖКХ Николай Смирнов, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр транспорта Василий Старков и представители министерства строительства.

Нижнесергинцы подсчитывают ущерб от наводнения

Нижние Серги, Валентина Ярославцева

Нижние Серги. Другие новости 23.07.20

В 40-тысячном Реже – вспышка коронавируса: 78 случаев за трое суток. / Экстремисты, трактористы, мусор и пандемия: законотворчество депутатов Госдумы весной коронавирусного года. / 23 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»