В Нижних Сергах подсчитали количество разрушенных после наводнения домов

В Нижних Сергах продолжается оценка ущерба, причиненного жилому сектору наводнением. Как сообщили в городской администрации, с 21 июля межведомственная комиссия обследовала 259 объектов. По итогам осмотра 8 частных домов признаны непригодными для проживания и подлежат сносу, 31 дом нуждается в капитальном ремонте, в 260 домах не обнаружено видимых повреждений. Сбор заявлений от граждан, понесших убытки в результате потопа, продолжается.

Напомним, всего в администрацию поступило 343 обращения жителей, нуждающихся в материальной помощи. В пресс-службе управы уточнили, что на сегодняшний день финансовые выплаты из муниципального бюджета (5 тысяч рублей) произведены 150 гражданам. Областные деньги (10 тысяч рублей) люди начнут получать сегодня.

Накануне в городе было полностью восстановлено горячее водоснабжение. Качество водопроводной холодной воды проверяют специалисты Роспотребнадзора. В районах, пострадавших от подтопления, организована раздача питьевой воды в бутылках. Жителей предупреждают о необходимости употреблять только кипяченую воду. Фактов заболевания острой кишечной инфекцией на территории Нижних Серег нет.

Без газоснабжения остаются 32 частных дома. В них проживают 89 человек, в том числе 28 детей. «Необходима замена трубы газопровода (диаметр трубы 110 мм) длиной 3,5 км, определен подрядчик работ ГУП СО «Верхнесергинский газовый участок», восстановительные работы по подаче газа в жилые дома начнутся после восстановления дорожного полотна по улице Жукова», – сообщили в администрации.

В городе продолжают ремонтировать автомобильный мост через реку Серебрянку и отсыпать щебнем размытые дороги. Также завершается работа по углублению русел рек Заставка, Средняя, Серебрянка. Уже завтра планируется запустить производство на металлургическом предприятии АО «НЛМК-Урал».

Нижние Серги, Валентина Ярославцева

Нижние Серги. Другие новости 29.07.20

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