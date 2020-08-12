В Нижних Сергах три автомобильных моста нуждаются в капремонте

В Нижних Сергах продолжает действовать режим ЧС после июльского подтопления. В городе до сих пор работает тяжелая техника – грейдеры, бульдозеры и самосвалы. Все пешеходные и автомобильные мосты были восстановлены, но три сооружения нуждаются в капитальном ремонте, который запланирован на следующий год. Убытки, причиненные разгулом стихии, все еще подсчитываются.

По словам главы Нижнесергинского муниципального района Валерия Еремеева, произведены все первоочередные выплаты пострадавшим от наводнения – по 15 тысяч рублей получили 564 жителя. Оставшимся без жилья людям предоставлены временные квартиры. Также идет работа по поиску участков для нового строительства и переселения пострадавших, сообщили в пресс-службе областного правительства. Как ранее писал «Новый День», комиссия признала 5 домов непригодными для жилья (они будут снесены), еще 34 дома подлежат капремонту.

От наводнения также пострадали школа №1 и центр дополнительного образования. Как сообщил министр образования Юрий Биктуганов, в учебных заведениях проводится капитальная гидроизоляция фундамента и оборудуются траншеи. У областных чиновников нет сомнений, что 1 сентября школа и центр смогут принять учеников.

Все аварийно-восстановительные работы в Нижних Сергах должны быть завершены к 15 сентября, в том числе энергетикам необходимо сдать новый газопровод на улице Жукова взамен полностью разрушенного паводком. По данным местной администрации, без газа остаются 32 частных дома, в которых проживают 89 человек. Завершена прокладка газопровода по нечетной стороне улицы.

Нижние Серги, Ангелина Сергеева

Нижние Серги. Другие новости 12.08.20

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