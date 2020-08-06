Нижним Сергам понадобится 130 миллионов рублей на восстановление дорог и мостов после наводнения

Администрация Нижних Серег готовит заявки в министерство финансов Свердловской области для возмещения ущерба, который был нанесен городской инфраструктуре сильнейшим наводнением во второй половине июля. Как сообщил РИА «Новый День» глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев, первая заявка почти на 130 миллионов рублей уже отправлена в минфин. Это компенсация за восстановление поврежденных дорог и мостов.

«У нас еще нет окончательных расчетов. Оценка ущерба идет в три этапа: это сносимые дома, поврежденное имущество, плюс те, кто попал в зону подтопления. Где-то все еще идут восстановительные мероприятия. Поэтому точной цифры я сказать сейчас не могу», – отметил Еремеев.

Напомним, сразу после потопа в городскую администрацию обратились 343 жителя, пострадавшие от подтопления. Всем им уже выплачена материальная помощь в сумме 15 тысяч рублей. Дополнительно был сформирован второй список граждан, заявивших о поврежденном имуществе, – в нем 221 человек. Им также до середины следующей недели будет выплачена первая компенсация, сообщил собеседник агентства.

В Нижних Сергах на сегодняшний день продолжается просушка подвалов жилых домов по заявкам жителей. Коммунальщики проводят отсыпку дорог, собирают и вывозят мусор из территорий, попавших в зону подтопления. По данным местной администрации, губернатором поставлена задача восстановить всю городскую инфраструктуру до 15 сентября.

Нижние Серги, Валентина Ярославцева

Нижние Серги. Другие новости 06.08.20

Сборщики подписей пытаются отбиться от полиции в Краснотурьинске: «Бабушкина у нас организатор». / После сообщений о задержании мэра Богдановича в соцсети выпустили ботов в поддержку главы. / В «Мотиве» подтвердили, что в компании прошли обыски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»