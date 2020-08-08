В Нижних Сергах снова потоп – дождь лил всю ночь

Нижние Серги снова подтопило. Дождь в городе лил всю ночь, сообщили «Новому Дню» местные жители.

Фотографиями разрушений владельцы домов в Нижних Сергах делятся в соцсетях. «После сегодняшнего дождя, мосты на Заставке опять подмыло. Что будет весной?» – задаются местные жители.

Они обсуждают и удивительное «внимание» дождей к Нижним Сергам эти летом – в конце июля за пару часов на город вылилось 120% месячной нормы осадков, что вызвало серьезные разрушения, и, похоже, передышки природа местным жителям давать не хочет. «Чекасин сказал жителям улицы Жукова, что мы нагрешили нужно идти в церковь. Нормальный ответ мэра города Нижние Серги», – пишет местная жительница Татьяна Сорокина в группе «Полслушано | Нижние Серги».

Екатеринбург, Елена Сычева

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