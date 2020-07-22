Глава МЧС России: «Количество природных ЧС увеличилось за 30 лет в четыре раза»

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев на совещании в Екатеринбурге после посещения зоны ЧС в Нижних Сергах, пострадавших от наводнения, рассказал, что ведомство провело масштабный анализ природных чрезвычайных ситуаций. «Мы можем говорить о том, что за последние 30 лет количество таких чрезвычайных ситуаций увеличилось в четыре раза, а экономический ущерб от них – в шесть раз», – сказал он.

При этом, по словам Зиничева, за последние годы наблюдается особенный рост аномальных природных явлений. «Вы сами видите, что у нас и ливни, и пожары природные, их стало еще больше, те же смерчи в Москве, температуры в Якутии под 30 градусов, когда обычная – 14-15 градусов. Совершенно очевидно, что касается природных чрезвычайных ситуаций, мы пока еще не научились их останавливать, но минимизировать ущерб мы должны», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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