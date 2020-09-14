Жители Нижних Серег пожаловались на отсутствие пешеходных мостов после наводнения: «Куйвашеву эти места не показывают» (ФОТО)

Жители Нижних Серег жалуются, что власти до сих пор не восстановили пешеходные мосты через реку после июльского наводнения. Чтобы обойти водоем, люди вынуждены выбирать другие, не всегда безопасные маршруты.

«На улице 8 Марта раньше через реку был пешеходный мост. Во время паводка его сильно повредило, и мост демонтировали. Теперь, чтобы попасть с другого берега в центр города, людям приходится идти два километра до автомобильного моста, переходить его по проезжей части, и далее делать большой крюк, чтобы выйти в город. Но почти никто так не делает, все сокращают путь по рельсам, которые идут вдоль реки. А по этой железной дороге довольно часто ходят грузовые составы. Страшно, что здесь постоянно бегают дети», – рассказала «Новому Дню» жительница города Татьяна.

В паблике «Подслушано. Нижние Серги» горожане возмущаются, что рабочие не восстанавливают пешеходные мостики по другим улицам.

«Про Среднюю речку вообще забыли! Мост по Мякутина жизненно необходим! Земля обсыпается, ходить опасно. А вечером темнота!» – написала Валентина Савичева.

«А где пешеходный мост в переулке по ул. Сов. Милиции???? Дети ходят за тридевять земель по кругу в школу???» – также задается вопросом Лариса Шанцына.

Обеим подписчицам в паблике ответил ДИП Свердловской области. В сообщении говорится, что администрация города направила заявку в региональный резервный фонд для получения денег на строительство. Но о каких суммах идет речь, и будет ли эта заявка одобрена, не упоминается.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев 3 сентября посещал Нижние Серги, чтобы проверить, как идет восстановление города после наводнения. По словам жителей, ему показали только те объекты, где работы либо закончены, либо близятся к завершению – в частности улицу Жукова. Окраины города, где до сих пор валяется мусор и разломаны пешеходные мосты, остались без внимания областных властей.

Как уже сообщал «Новый День», наводнение в Нижних Сергах случилось в ночь с 20 на 21 июля после продолжительных ливней. В городе были размыты дороги, нарушено газоснабжение, пострадали несколько десятков жилых домов. Пять частных домов были признаны негодными для проживания и отданы под снос, 34 дома нуждаются в капремонте. Владельцам разрушенных зданий было выплачено в общей сумме около 5 миллионов рублей в качестве компенсации. Еще 564 жителя получили единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей.

В конце августа в Нижнесергинском муниципальном районе было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». По версии следствия, местные чиновники своевременно не уведомили жителей об угрозе возникновения ЧС и не организовали необходимые работы по расчистке русел нескольких рек. Ущерб городской инфраструктуре в результате потопа превысил, по предварительным оценкам, 150 миллионов рублей.

Екатеринбург, Нижние Серги, Валентина Ярославцева

Екатеринбург, Нижние Серги. Другие новости 14.09.20

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