Потоп в Нижних Сергах вылился в уголовное дело: ущерб превысил 150 млн рублей

В Нижнесергинском муниципальном районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за июльского потопа в городе Нижние Серги.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, по версии следствия, местные чиновники своевременно не уведомили жителей об угрозе возникновения ЧС и не организовали необходимые работы по расчистке русел нескольких рек, следствием чего стало причинение особо крупного ущерба (согласно предварительным данным – более 150 миллионов рублей).

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в Нижних Сергах вышли из берегов несколько рек, был введен режим ЧС. Уже 22 июля в город прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев. В Нижних Сергах пострадала уличная сеть, было нарушено газоснабжение, размыты дороги, не говоря уже о поврежденных зданиях. Более 340 горожан подали заявления о получении компенсации после потопа. Как ранее сообщил РИА «Новый День» глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев, только на восстановление поврежденных дорог и мостов потребуется почти 130 миллионов рублей.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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