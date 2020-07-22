Глава МЧС России Зиничев прибыл в Нижние Серги, пострадавшие от наводнения

Глава МЧС России Евгений Зиничев, прилетевший вчера в Екатеринбург, добрался до Нижних Серег, пострадавших от наводнения в ночь с понедельника на вторник. С утра на улице Жукова, дома на которой получили наибольшие повреждения от вышедших из берегов рек, ведутся активные работы. Спасатели разбирают завалы камней и деревьев, расчищают участки, достают из русла реки мусор, обломки деревьев, остатки транспортных средств, откачивают воду из подвалов домов, которые подлежат восстановлению. Именно на Жукова ждут Зиничева.

Отметим, что, по официальным данным, водой оказались подтоплены 63 дома, два не подлежат восстановлению, у двух подмыло фундамент, и оценить, можно ли их отремонтировать, должна специальная комиссия.

Всем, кто получил ущерб, выплатят по 15 тысяч рублей, по 10 тысяч из регионального бюджета и по 5 – из муниципального. Также комиссия должна оценить ущерб в каждом конкретном случае, рассчитать размеры компенсаций.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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