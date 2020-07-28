Спасатели покидают зону ЧС в Нижних Сергах (ФОТО)

После семи дней работы в зоне ЧС в городе Нижние Серги свердловские спасатели отправились в места постоянной дислокации. С 20 июля они помогали местным властям разбирать завалы, откачивать воду из подвалов и дворов, вывозили сломанные деревья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего из зоны подтопления было вывезено 4 тысячи кубометров мусора, откачано 400 тысяч кубометров воды. В ликвидации последствий ЧС были задействованы 436 человек, 68 единиц техники, в том числе от МЧС России – 178 человек, 30 единиц техники, два беспилотника.

Режим ЧС в городе Нижние Серги сохранится до полного завершения всех аварийно-восстановительных работ – они продолжаются силами коммунальных служб, организаций и ведомств. Оперативная группа ГУ МЧС России продолжает координировать дальнейшие работы по ликвидации последствий паводка.

Напомним, Нижние Серги пострадали от наводнения в ночь с 20 на 21 июля. 22 июля в зону стихийного бедствия прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Как уже сообщал «Новый День», жители города обеспокоены тем, что компенсационные выплаты от власти будут в разы меньше, чем реальный размер убытков в результате наводнения. Сейчас в городе работает комиссия оценщиков, на основе их подсчетов будут определены суммы возмещения ущерба. Хуже всего обстоят дела у собственников, жилища которых не подлежат восстановлению. 27 июля департамент информполитики сообщил «Новому Дню», что размер компенсаций еще не определен, но они будут выплачены из резервного фонда области, размер которого в этом году – 1,3 млрд рублей.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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