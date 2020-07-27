Пострадавшим от паводка жителям Нижних Серег выделят компенсации из резервного фонда

В настоящее время в Нижних Сергах завершается работа по оценке ущерба имуществу граждан, полностью или частично утраченного в результате паводка. По итогам работы будут подготовлены соответствующие расчеты, согласно которым деньги горожанам будут выделены из резервного фонда области.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, средства для выплат на первоочередные нужды в объеме 6 миллионов рублей уже были выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Часть средств также направлялась из муниципальной казны. В целом же объем резервного фонда в 2020 году был увеличен до 1,3 миллиарда рублей. «Также практика показывает, что в подобных случаях активную позицию занимает бизнес-сообщество, общественные и иные организации, оказывающие пострадавшим жителям дополнительную поддержку в том, чтобы вернуться к привычному образу жизни», – добавили в ДИПе.

Напомним, 343 жителя подали в местную администрацию заявления о возмещении ущерба. По словам главы Нижнесергинского района Валерия Еремеева, выплаты из муниципального бюджета уже идут (5 тысяч рублей), областные деньги (10 тысяч рублей) начнут выплачивать в ближайшее время. Компенсации жителям за поврежденное имущество будут назначены позднее.

Екатеринбург, Нижние Серги, Евгения Вирачева

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