В Нижних Сергах завершается оценка ущерба, причиненного городу наводнением

К концу текущей недели станет известен общий ущерб, который принес стихийный паводок Нижним Сергам. В областном правительстве обещают подготовить комплексный план по восстановлению городской инфраструктуры, в первую очередь социальных объектов.

Как рассказал «Новому Дню» глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев, на днях было проведено техническое обследование трех автомобильных мостов, сейчас строительная лаборатория обсчитывает затраты на восстановление. Также в городе проведена инвентаризация жилых домов. Сегодня специальная комиссия БТИ завершит оценку строений, которые подлежат разбору или нуждаются в капремонте после потопа.

«Говорить о цифрах пока не берусь, у меня на руках еще нет сводных расчетов. Технической работы очень много, но все подсчеты организованы. Думаю, в конце недели мы увидим общий итог убытков», – отметил глава.

Напомним, 343 жителя подали в местную администрацию заявления о возмещении ущерба. По словам Валерия Еремеева, выплаты из муниципального бюджета уже идут (5 тысяч рублей), областные деньги (10 тысяч рублей) начнут выплачивать в ближайшее время. Причем в постановлении правительства, которое регулирует порядок выплат материальной помощи, было сделано изменение. Если раньше на семью полагалось не более 30 тысяч рублей, то сейчас деньги выплачиваются всем пострадавшим от наводнения. Компенсации жителям за поврежденное имущество будут назначены позднее.

«У нас рассматриваются вопросы строительства или приобретения нового жилья в случае согласия собственников. В городе работал замминистра строительства и его службы. Плюс мы проверили состояние свободного внутреннего рынка [недвижимости], смотрели продажи частных домов с участками. Жалоб от населения у нас нет. Все вопросы решаются. Оперативный штаб работает с 7 часов утра до 22 часов вечера, дважды в день проводим совещания», – добавил Валерий Еремеев.

Сотрудники МЧС продолжают расчищать город после наводнения. С помощью тяжелой техники они углубляют русла рек, отсыпают грунтом улицы, валят и пилят деревья вдоль водоемов. Спасатели также провели дезинфекцию в двух школах и местной администрации. Специалисты газовой службы восстанавливают размытый участок газопровода высокого давления. С подтопленных территорий было откачено 437 тысяч кубометров воды, на сегодняшний день завершилась просушка подвалов жилых домов. С улиц и придомовых территорий вывезено 3915 кубометров мусора, сообщили в региональном управлении МЧС.

Состояние инфраструктуры в Нижних Сергах проверили областные чиновники во время недавней рабочей поездки в муниципалитет. «Мы провели осмотр социальных объектов. Ущерб не фатальный, но объекты требуют ремонта. Наша задача – не просто восстановить те объекты, которые пострадали, но и сделать Нижние Серги лучше. Хотелось бы, чтобы муниципалитет после того ущерба, который был нанесен, был не просто восстановлен, но и дополнительно благоустроен, создана социальная инфраструктура, отремонтированы те объекты, которые давно не ремонтировались», – заявил вице-губернатор по социальным вопросам Павел Креков. Министр культуры Светлана Учайкина сообщила, что сильно пострадало книгохранилище детской библиотеки, кроме того нуждается в ремонте местный дворец культуры. По словам министра соцполитики Андрея Злоказова, во время наводнения утонули три легковых автомобиля, принадлежащих местным социальным центрам. Эти машины использовались для надомного обслуживания и патронажа неблагополучных семей. На замену срочно были отправлены газель и легковой автомобиль. Здание нижнесергинской школы № 1 тоже пострадало от паводка. Но Павел Креков заверил, что учебное заведение будет восстановлено к 1 сентября.

Екатеринбург, Нижние Серги, Валентина Ярославцева

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