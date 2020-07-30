Благотворительный фонд РМК купит жилье для пострадавших от паводка в Нижних Сергах (ФОТО)

Благотворительный фонд Русской медной компании выделил 12 миллионов рублей на оказание помощи жителям Нижних Серег, имущество которых пострадало в результате наводнения в ночь с 20 на 21 июля. Тогда, напомним, сильный дождь обрушился на город, ливень шел несколько часов, за это время выпало 120% месячной нормы осадков, реки вышли из берегов, смывая дороги и дома.

В Благотворительном фонде РМК приняли решение поддержать 35 семей – тех, чье жилье признали непригодным для жизни и подлежащим сносу, а также тех, кто из-за разгула стихии лишились одежды, мебели, техники и других предметов быта. С каждым из пострадавших сотрудники благотворительного фонда работают индивидуально. Уже принято решение о покупке трех квартир и двух частных домов.

Помимо адресной материальной помощи пострадавшим Благотворительный фонд РМК доставил в Нижние Серги 17,5 тонны питьевой воды, 500 продуктовых наборов, а также средства индивидуальной защиты. Продовольствие, маски и перчатки распределяют между местными жителями, а также волонтерами и сотрудниками МЧС, которые заняты на работах по ликвидации последствий паводка.

Добавим, Благотворительный фонд РМК был учрежден в 2005 году по инициативе основателя компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны. За годы работы фонда поддержку от организации получили 105 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов превысило 1,8 млрд рублей.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трем тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

Автовладелец заявил в полицию об угоне, чтобы не отвечать за пьянку за рулем. / Свердловчане негодуют из-за решения Куйвашева назначить Цветкова своим советником. / Епархия: в захваченном схимонахом Сергием монастыре учить детей – незаконно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»