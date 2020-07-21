В Нижних Сергах из-за наводнения остановлено металлургическое производство

Уральское подразделение Новолипецкого металлургического комбината сообщило об остановке производства на предприятии в Нижних Сергах из-за вчерашнего наводнения. «Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках произошло подтопление части территории прокатного производства НЛМК-Урал. На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование. Эвакуированы сотрудники, никто не пострадал», – сообщили на предприятии.

Там уточнили, что сейчас идет расчистка территории. Сколько времени уйдет на то, чтобы устранить последствия наводнения и вновь запустить производство, пока неизвестно. Оценить ситуацию обещают позднее.

Напомним, накануне вечером и в ночь на вторник в Нижних Сергах выпало 120% месячной нормы осадков. Сильный дождь шел несколько часов. Пострадали несколько десятков жилых домов. В городе размыты некоторые дороги.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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