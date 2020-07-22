Политолог: «Куйвашев неверно отреагировал на ЧС в Нижних Сергах. Не хватило опыта»

Запоздалая реакция свердловского губернатора Евгения Куйвашева на ЧС в Нижних Сергах может обернуться для него серьезными репутационными потерями. В таких случаях, как говорят эксперты, в Кремле ставят галочку и берут регион под наблюдение. Тем более что ранее у федерального центра уже были вопросы к свердловскому здравоохранению из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, Евгений Куйвашев посетил Нижние Серги вчера вечером, спустя почти сутки после начала наводнения в городе. Причем визит был спешно назначен, когда стало известно, что в регион прилетит глава МЧС Евгений Зиничев.

«Конечно, губернатор, получив информацию о случившемся в Нижних Сергах, должен был немедленно выехать туда без всяких дополнительных стимулов. Это норма поведения для руководителя во время ЧС. Речь идет даже не о пиаре, хотя это тоже важная составляющая. Люди должны видеть, что власть берет ситуацию под свой контроль, принимает нужные решения. В академии госслужбы раньше читался курс «Поведение чиновников во время чрезвычайных ситуаций». Есть алгоритмы работы с прессой, с подчиненными в этот период. Возможно, сначала Евгений Куйвашев недооценил ситуацию в Нижних Сергах или решил, что люди на местах справятся сами. Но ситуация в муниципалитете была критической. К счастью, никто не погиб. Но была угроза местному заводу, едва не затопило электроподстанцию. Искусство руководителя как раз в том, чтобы моментально оценить тяжесть ЧС. У Куйвашева, вероятно, не хватило для этого опыта, так как на посту губернатора он не сталкивался с такими событиями», – считает политолог Сергей Мошкин.

В то же время, по мнению собеседника агентства, визит главы МЧС Евгения Зиничева вряд ли можно считать сигналом именно для Куйвашева. Скорее, в федеральном министерстве переоценили ЧС в свердловском муниципалитете, так как телевизионная картинка показывала очень большие разрушения. Промах губернатора не станет поводом к его отставке, но повлияет на отношение к нему и в регионе, и в федеральном центре.

Добавим, по данным источников «Нового Дня», осенью возможна новая серия отставок губернаторов, если только в России не ухудшится эпидемиологическая ситуация. Евгений Куйвашев пока не входит в число претендентов «на вылет», но имиджевые ошибки могут ему аукнуться через несколько месяцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

Минприроды рассказало о возможных причинах пожара в «Денежкином Камне». / В Тавде 11-летний водитель квадроцикла угодил под КамАЗ (ФОТО). / В Нижнем Тагиле запустили самый современный доменный комплекс в России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»