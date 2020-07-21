Зиничев летит в Нижние Серги по поручению Путина

В Нижние Серги, пострадавшие от наводнения, летит министр по чрезвычайным ситуациям в РФ Евгений Зиничев. Такое поручение ему дал президент страны Владимир Путин. Напомним, в городе объявлен режим ЧС.

В результате разгула стихии (за два часа выпала месячная норма осадков) там пострадали несколько десятков домов, к счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев не поехал в Нижние Серги – сегодня с утра он выступал с докладом перед депутатами заксобрания, тема происшествия не поднималась. Завтра у Куйвашева запланирована поездка в Сысерть, где он будет осматривать станцию для хранения байдарок.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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