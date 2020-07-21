Куйвашев тоже поедет в Нижние Серги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выедет в Нижние Серги сразу же после церемонии вручения госнаград, сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики региона.

Там уточнили, что на месте со вчерашнего дня работает опергруппа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. Правительство Свердловской области в оперштабе в Нижних Сергах представляют министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и замминистра ЖКХ Андрей Кислицын.

Напомним, ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина в Нижние Серги отправился глава МЧС Евгений Зиничев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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