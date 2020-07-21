Для жителей Нижних Серег начали собирать гуманитарную помощь

В Екатеринбурге открывается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Нижних Сергах. Об этом сообщает православная служба «Милосердие». Волонтеры принимают питьевую воду в пятилитровых бутылках, продуктовые наборы (тушенка, консервы, макароны, крупы, чай, сахар, мука, печенье, растительное масло), одежду для детей и взрослых (летнюю и на межсезонье).

Центр гуманитарной помощи открыт с сегодняшнего дня с 10 до 18 часов по адресу: улица Фучика, 3. Вещи и продукты принимаются до 23 июля.

Еще один пункт сбора открыла «Молодая гвардия» по адресу: улица Восточная, 68, офис 301. «Жители Нижних Серег эвакуировались из своих домов, оставляя все личные вещи. За короткое время уровень воды сильно поднялся и сносил на своем пути не только автомобили, но и дома и другие постройки. На данный момент необходимы: одежда (детская, взрослая), одеяла, пледы, подушки. Обращаем ваше внимание, что предварительно необходимо предупредить о передаче вещей по номеру телефона: +7 (912) 616-45-19», – рассказали в МГЕР.

Сильнейшее наводнение в Нижних Сергах произошло сегодня ночью. В результате разгула стихии затопило несколько десятков жилых домов, четыре административных здания. Паводок разрушил три дома, четыре моста, повредил опоры линии электропередачи. К счастью, погибших нет. В муниципалитете объявлена ЧС. В ближайшее время Нижние Серги посетит министр чрезвычайных ситуаций РФ Евгений Зиничев по поручению президента Владимира Путина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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