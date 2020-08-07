МЧС объявило штормовое предупреждение: в выходные будут дожди с градом и ветер до 27 м/с

В предстоящие выходные в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды, в связи с чем МЧС выпустило штормовое предупреждение. Местами пройдут дожди с градом и ветром до 25-27 м/с. В непогоду из дома советуют не выходить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, штормовое предупреждение объявлено на 8 и 9 августа.

«В связи с непогодой спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, – говорится в предупреждении. – Для недопущения происшествий в период непогоды следует ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте, отказаться от походов».

Главы городов Свердловской области также проинформированы о возможном ухудшении погоды. Напомним, во время прошлых сильных ливней в регионе паводковыми водами залило город Нижние Серги. В муниципалитете до сих пор не устранили последствия наводнения. Только на восстановление дорог и мостов понадобится 130 миллионов рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

Свердловские власти назвали условия, при которых разрешат концерты и спектакли. / Креков рассказал, как начнется учеба в школах. / В горизбиркоме назвали примерную дату довыборов в ЕГД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»