В Екатеринбурге неизвестный ограбил Центр современной драматургии: похитил деньги и документы актера (ФОТО)

В Екатеринбурге неизвестный совершил ограбление в Центре современной драматургии. Посреди дня мужчина зашел в гримерку театра и украл кошелек одного из актеров с деньгами и документами. Поисками уже занимается полиция.

Как рассказал «Новому Дню» режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков, инцидент произошел накануне в 12 часов дня. «Пока никто не видел, в здание зашел неизвестный, прошел в гримерку и украл кошелек нашего актера Ильи Калина. Там были документы, 3000 рублей наличными и карта. С карты каким-то образом получилось снять 11 тысяч рублей, – поделился подробностями собеседник агентства. – Мы написали заявление в полицию, отдали записи с камер видеонаблюдения. В полиции обещали запросить еще видео из соседнего магазина». Артисты просят тех, кто узнал на кадрах с видеонаблюдения мужчину, сообщить либо в полицию, либо в ЦСД. Можно написать непосредственно Антону Бутакову в соцсетях.

Добавим, что Центр современной драматургии – это частный театр. Как и другие учреждения культуры, он закрыт с марта. Руководство ЦСД уже неоднократно обращалось с просьбой о финансовой помощи. Без продажи билетов театр лишился единственного источника доходов. Театру нечем гасить кредиты, оплачивать аренду и другие текущие расходы. Зарплаты актерам урезали до минимума.

«20 июля в отдел полиции №1 поступило заявление о краже личных вещей гражданина из помещения организации, расположенной по адресу ул. Малышева 145а. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответсвующее решение», – сообщили в УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против медцентра «Глобалмед», на который жаловались сотни уральцев. / Метеобюро: в Нижних Сергах за два часа выпала месячная норма осадков. / Жители Нижних Серег о ночи наводнения: «Дом трясло, вместо дороги река, дождь не кончался» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»