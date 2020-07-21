Обсуждение концепции развития территории вокруг Шарташа пройдет онлайн

Архитекторы «Горплана» подготовили мастер-план рекреационно-оздоровительного кластера в окрестностях озера Шарташ. Его презентация и обсуждение пройдут онлайн в четверг, 23 июля. Участие могут принять все желающие, надо пройти регистрацию по ссылке. После презентации на сбор замечаний будет выделена неделя. И 30 июля пройдет второе обсуждение. Как рассказал «Новому Дню» директор парка Артур Зиганшин, вторую встречу организаторы попробуют провести «живьем», на площадке под открытым небом – но если позволит эпидситуация.

В Шарташском парке и территории вокруг реализуются четыре проекта. Первый связан с велодорожками и пешеходными дорожками, по нему работы уже идут – парк близ озера перекопан, ездит строительная техника. Второй проект связан с обустройством детских, спортивных и иных зон. Третьим проектом занимается администрация города – это реконструкция улицы Проезжей. Отметим, проект планировки не прошел общественные обсуждения, его отправили на доработку. Соответствующее постановление Александр Высокинский подписал 17 июля.

И, наконец, четвертый проект касается развития всей этой зоны. «Это развитие территории близ озера, лесопарка и прилегающей территории, которая не считается лесопарком, туда относятся, например, неразграниченные земли. Это единый мастер-план, по которому будет развиваться кластер, в четверг состоится первое обсуждение проекта», – рассказал Зиганшин. Напомним, мастерская «Городское планирование» выиграла конкурс на создание мастер-плана в конце 2019 года, архитекторам заплатят почти 6 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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