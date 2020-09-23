За 10 лет в Шарташском лесопарке появятся термальный комплекс, болотный парк и дайвинг-центр

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга рекомендовал региональному минприроды утвердить мастер-план реконструкции Шарташского лесопарка. За 10 лет на всей территории планируют провести глобальные работы по благоустройству. На Шарташе появятся центр семейного отдыха, станция водных видов спорта, термальный комплекс, болотный парк, дайвинг-центр и многое другое.

Проект мастер-плана Шарташского лесопарка был создан архитектурной мастерской «Городское планирование», и сегодня его рассмотрел совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга. В документе прописан поэтапный план развития территории как минимум на 10 лет. Здесь описываются и реабилитация леса и озера Шарташ, и благоустройство прибрежной зоны, которое уже идет.

Ключевыми проектами на Шарташе, по задумке проектировщиков, должны стать центр семейного отдыха, станция водных видов спорта «Мыс Экстрим», термальный комплекс «Баден-Баден» первой и второй очереди, болотный парк «Углозуб», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие.

Члены совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга по итогам заседания рекомендовали минприроды Свердловской области утвердить предложенный мастер-план с учетом доработок.

Как уже сообщал «Новый День», сдача мастер-плана должна стать третьим этапом реконструкции Шарташского лесопарка. На первых двух строители должны закончить благоустройство прибрежной территории: доделать велопешеходные дорожки, спортивные и детские площадки. Часть работ должна быть завершена до конца года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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