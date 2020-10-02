В Шарташском парке объяснили, зачем установили «виселицы»: «Никого вешать не будем» (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга удивлены и обеспокоены появлением необычного объекта в Шарташском лесопарке – высокие деревянные столбы сильно напоминают приспособления для смертной казни – виселицы.

Зачем на Шарташе поставили виселицы

Как выяснил «Новый День», это опоры для будущей спортивной площадки – сейчас полным ходом идет реконструкция парка. Зона, на которой установлены «виселицы», станет местом для игры в городки.

По словам представителя подрядчика Николая Картавцева, столбы обошьют и покрасят, получится стена, она будет выполнять роль защитного экрана: «Конечно же, это не виселица. Это универсальная площадка, где будет несколько спортивных станций. То, что люди назвали виселицей, это место, где будет площадка для игры в городки. Это стойки под стену, чтобы не перелетали ни тяжелые биты, ни цилиндры в лес».

Он добавил, что в скором времени под получившейся стеной строители сделают песчаную насыпь и постелют резиновое покрытие: «Все зашьется, и весь вид от того, что вызывало предположение, что это виселица, уйдет. Получится стенка с небольшим наклоном. Никого вешать не будем, пусть не переживают».

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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