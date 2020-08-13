Директор Шарташского лесопарка рассказал, зачем у озера гранитный забор (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня руководство Шарташского лесопарка встретилось с горожанами и журналистами, чтобы обсудить планы по благоустройству и отчитаться о проделанной работе. Ряд вопросов касался гранитного забора длинной в 200 метров, на котором будет установлена длинная модульная скамейка. Люди были недовольны тем, что этот элемент просто ограждает посетителей парка от озера. Директор Артур Зиганшин объяснил, почему приходится прибегать к таким мерам. Подробности – в нашем видео.

Гранитный забор на набережной Шарташа

Работы по реконструкции Шарташского лесопарка разделены на три этапа: строительство велопешеходной дрожки, благоустройство самого лесопарка с установкой спортивных и детских площадок, а также территорий для занятий с собаками. И третий этап – сдача мастер-плана. Часть работ будет завершена к концу этого года.

Артур Зиганшин отметил, что уже решен вопрос со стихийными свалками, проблемным участком остался так называемый 65-й квартал в районе новостроек на ЖБИ, куда около десяти лет свозили строительный мусор.

«На сегодняшний день у нас работает подрядчик, который в ежедневном режиме убирает Шарташский лесной парк от бытового мусора. Свозится весь мусор на временные контейнерные площадки, с них региональный оператор увозит отходы на полигон. Впоследствии будет установлено порядка 11 современных и больших контейнерных площадок. Вместо урн мы планируем поставить секции пластиковые по 120 литров для раздельного сбора мусора», – добавил директор Шарташского лесного парка.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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