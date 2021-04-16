Куйвашев придумал, как увеличивать плату за вход в природные парки каждый год

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которым привязал стоимость посещения природных парков Свердловской области к прожиточному минимуму, установленному правительством РФ (в 2021 году – 12 702 рубля).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бесплатным вход останется только для тех, кто живет в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.

Дороже всего губернатор оценил посещение природного парка «Оленьи ручьи» – в 2,7% от прожиточного минимума – 342 рубля 95 копеек. Раньше в парке за «использование оборудованных пеших маршрутов» брали 250 рублей, билет был действителен три дня.

Посетить парк «Бажовские места» можно будет за 1,3% прожиточного минимума (165 рублей 13 копеек). Сейчас «пользование оборудованными тропами» там стоит 150 рублей. Кстати, как уже писал «Новый День», в сентябре 2019 года Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась отмены платы за вход в парк. В надзорном ведомстве посчитали, что брать деньги за посещение особо охраняемой природной территории – незаконно. Сысертский районный суд с позицией прокуратуры согласился. Однако спустя несколько месяцев администрация «Бажовских мест» оспорила решение в вышестоящей инстанции – ее позиция заключалась в том, что плату берут не за вход, а за пользование инфраструктурой.

Вход в парк «Река Чусовая» теперь стоит 1,5% прожиточного минимума, или 190 рублей 53 копейки. На главной странице сайта парка уже появилось сообщение, что вход платный, с гиперссылкой на свежий указ губернатора.

В природный заказник «Режевской» можно будет пройти за 127 рублей 02 копейки. Пока билет стоит 100 рублей (пенсионерам скидки).

Дешевле всего губернатор оценил вход в Шарташский лесопарк – 0,5% прожиточного минимума. Но зато эта часть постановления вступит в силу только с 1 января 2031 года. Сейчас там идет активное благоустройство, которое зачастую вызывает у людей вопросы: например, зачем был построен гранитный забор длиной в 200 метров. Расценки на вход в другие парки меняются со дня официальной публикации постановления, то есть действуют уже сегодня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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