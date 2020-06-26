В «Бажовских местах» снова стали брать плату за вход – ранее суд признал это незаконным (ФОТО)

Природный парк «Бажовские места» в Сысерти в этом году пользуется особенной популярностью у екатеринбуржцев. Постоянные посетители отмечают, что по выходным машин на парковке и на дороге возле парка становится все больше. Но рост интереса горожан к природному парку практически никак не сказывается на уровне сервиса. За вход с одного человека администрация «Бажовских мест» берет по 100 рублей. При этом дорожки в парке, например, не обрабатывают от клещей. В администрации пояснили, что это природный парк, поэтому акарицидное опрыскивание запрещено (Шарташский лесной парк, который тоже является особо охраняемой природной территорией, от клещей все же обрабатывают). У посетителей «Бажовских мест» нет даже возможности сходить в туалет – многие годы неподалеку от входа в парк стоят две деревянные будки с дыркой в полу, подойти к которым из-за сильного запаха решается не каждый. Представители парка также пояснили, что не могут установить, например, биотуалеты, поскольку «это же заповедная территория».

Любопытно, что в сентябре прошлого года Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась отмены платы за вход в парк. В надзорном ведомстве посчитали, что брать деньги за посещение особо охраняемой природной территории – незаконно. Сысертский районный суд с позицией прокуратуры согласился. Однако спустя несколько месяцев администрация «Бажовских мест» оспорила решение в вышестоящей инстанции – ее позиция заключалась в том, что плату берут не за вход, а за пользование инфраструктурой.

«Новый День» попытался выяснить, что скрывается за этой формулировкой, ведь в парке лишь на части маршрута отсыпаны тропинки, и из общедоступной инфраструктуры – это все. За то, чтобы, например, посидеть в беседке, нужно платить отдельно. Однако связаться с директором парка «Бажовские места» Антоном Кувшинским не удалось. Его секретарь пояснила, что он в отпуске. Когда вернется, неизвестно.

Позиция природоохранной прокуратуры такова, что обустройство и техническое содержание троп и стоянок на территории «Бажовских мест» не является предоставлением рекреационных услуг. Эта деятельность предусмотрена госзаданием и на 2018, и на 2019, и на 2020 год и утверждена приказом министра природных ресурсов Свердловской области от 29.10.2018 № 1265. «Данные работы должны финансироваться из бюджета Свердловской области», – подчеркивают в прокуратуре.

Однако, по информации «Нового Дня», областной бюджет по каким-то причинам не финансирует эту деятельность подведомственного учреждения минприроды. Из-за чего парк и берет деньги с посетителей. В прокуратуре, впрочем, считают, что даже недофинансирование не означает, что администрация парка может закрывать дыры в бюджете за счет посетителей. «Отсутствие бюджетного финансирования на содержание территории парка не влечет за собой возможность осуществления бюджетным учреждением деятельности, выходящей за рамки целей деятельности данного учреждения, созданного для обеспечения исполнения полномочий органов государственной власти в установленном федеральным законодательством порядке», – поясняют в ведомстве.

Агентство обратилось с запросом об объеме и назначении финансирования парка в 2020 году в региональное министерство.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

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